Il ciclista Simmons ha vinto la quarta tappa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, disputata a Montrond-les-Bains. L’arrivo è stato segnato da un testa a testa tra i principali favoriti, con Simmons che ha tagliato il traguardo in prima posizione. La classifica generale vede ora Simmons in testa, seguito dagli altri contendenti. La tappa si è conclusa con un gruppo compatto, dopo un percorso di 150 chilometri. La corsa prosegue con la quinta tappa prevista per domani.

Montrond-les-Bains (Francia), 10 giugno 2026 - La tappa 4 del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026 conferma che le fughe finora la fanno da padrone all'ex Giro del Delfinato: a spuntarla oggi è Quinn Simmons, che in volata beffa gli altri membri del drappello partito in avanscoperta, tra i quali Marco Frigo, che chiude quarto in volata. Per lo statunitense dallo stile unico e inconfondibile, colui che più aveva creduto al colpaccio dei fuggitivi sparigliando le carte con uno scatto a 6 km dalla fine prima di imporsi in volata, arriva la prima vittoria stagionale, mentre prosegue l'avventura in maglia gialla di Alex Baudin, cominciata a sua volta da un attacco da lontano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, Simmons vince la tappa 4. Ordine d'arrivo e classifica

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