Torneo Nazionale LudoSport 2026 | Spettacolo a Roma
Si è svolto a Roma il Torneo Nazionale LudoSport 2026, competizione di Light Saber Combat. La gara si è tenuta al PalatoLive in Via di Grotta Perfetta 101. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, impegnati in sfide di combattimento con spade laser. La giornata ha registrato un grande afflusso di pubblico e ha visto la vittoria di un concorrente che si è imposto nelle finali.
Cosa: Torneo Nazionale LudoSport 2026, l’attesa competizione di Light Saber Combat sportivo.. Dove e Quando: PalatoLive, in Via di Grotta Perfetta 101, Roma. L’evento si terrà in un’unica giornata, sabato 13 giugno 2026.. Perché: Un’opportunità imperdibile per assistere a duelli dal vivo che mescolano scherma, tecnica e l’iconica estetica delle spade luminose, celebrando una disciplina rigorosa nata in Italia.. L’arrivo della competizione nella Capitale. La città di Roma si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti sportivi più affascinanti e visivamente d’impatto dell’anno. Il 13 giugno 2026, il PalatoLive diventerà l’arena ufficiale del Torneo Nazionale LudoSport 2026. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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