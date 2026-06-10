Torneo Nazionale LudoSport 2026 | Spettacolo a Roma

Notizia in breve

Si è svolto a Roma il Torneo Nazionale LudoSport 2026, competizione di Light Saber Combat. La gara si è tenuta al PalatoLive in Via di Grotta Perfetta 101. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni, impegnati in sfide di combattimento con spade laser. La giornata ha registrato un grande afflusso di pubblico e ha visto la vittoria di un concorrente che si è imposto nelle finali.