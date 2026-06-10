Torino Sabelt e Alpine trasformano la tuta da racing più leggera al mondo in un’opera d’arte con i Van Orton
In vista della 24 Ore di Le Mans 2026, Sabelt e Alpine Endurance Team hanno presentato una tuta da racing realizzata con il contributo del duo artistico italiano Van Orton. La tuta, considerata la più leggera al mondo, è stata trasformata in un’opera d’arte grazie alla collaborazione con gli artisti. La presentazione avviene in un contesto di partnership tra aziende di settore e artisti visuali. La tuta è stata progettata specificamente per l’evento e coinvolge materiali innovativi.
In occasione della 24 Ore di Le Mans 2026, Sabelt e Alpine Endurance Team presentano una speciale tuta racing realizzata in collaborazione con il duo artistico italiano Van Orton, tra i nomi più riconoscibili della scena visual contemporanea internazionale. Per la prima volta nella storia del FIA World Endurance Championship, un team ufficiale scenderà in pista con una tuta racing progettata da artisti contemporanei, trasformando un prodotto tecnico da competizione in una vera e propria opera d’arte da indossare in pista. La grafica sviluppata dai Van Orton celebra la storia di Alpine alla 24 Ore di Le Mans attraverso tre vetture simbolo dell’avventura endurance del marchio. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
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