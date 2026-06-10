Torino Sabelt e Alpine trasformano la tuta da racing più leggera al mondo in un’opera d’arte con i Van Orton

Notizia in breve

In vista della 24 Ore di Le Mans 2026, Sabelt e Alpine Endurance Team hanno presentato una tuta da racing realizzata con il contributo del duo artistico italiano Van Orton. La tuta, considerata la più leggera al mondo, è stata trasformata in un’opera d’arte grazie alla collaborazione con gli artisti. La presentazione avviene in un contesto di partnership tra aziende di settore e artisti visuali. La tuta è stata progettata specificamente per l’evento e coinvolge materiali innovativi.