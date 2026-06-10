TIM Summer Hits 2026 | La Grande Musica a Roma

A Roma si terranno quattro serate di musica dal vivo nell’ambito di TIM Summer Hits 2026, un evento che vedrà protagonisti artisti italiani e internazionali. La manifestazione coinvolgerà diversi artisti e si svolgerà in location ancora da annunciare. Le serate sono programmate per l’estate 2026 e rappresentano un appuntamento musicale di rilievo. I dettagli su date e lineup verranno comunicati nei prossimi mesi.

Cosa: Quattro imperdibili serate-evento dal vivo con i grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale.. Dove e Quando: A Roma, nella magnifica cornice di Piazza del Popolo, da domenica 21 a mercoledì 24 giugno 2026.. Perché: Per vivere l’energia dei successi estivi in un evento completamente gratuito, condotto dalla brillante e rodata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu.. L’estate romana è pronta a esplodere in un trionfo di note e grande spettacolo. La stagione più calda e attesa dell’anno si apre all’insegna dell’intrattenimento dal vivo grazie all’arrivo dell’evento TIM Summer Hits, la kermesse che promette di far vibrare e cantare il cuore della Capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Annalisa - Canzone Estiva | POWER HITS ESTATE 2026 (Grand Opening)

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