Tiberi promette battaglia | Al Tour per fare classifica

Da sport.quotidiano.net 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonio Tiberi annuncia che parteciperà al Tour de France come capitano della squadra Bahrain. Lo farà insieme a Lenny Martinez, con l’obiettivo di migliorare la classifica personale. La sua presenza al Giro 2024 si è conclusa in top five, mentre al Giro 2025 ha incontrato difficoltà. Ora si prepara per affrontare la grande corsa francese, promettendo di fare battaglia.

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Bologna, 10 giugno 2026 – Top five al Giro 2024, difficoltà al Giro 2025, ma adesso si avvicina il Tour de France e Antonio Tiberi lo affronterà da capitano della Bahrain assieme a Lenny Martinez. E’ la prova del nove per il venticinquenne di Frosinone, sempre più vicino all’età della maturità ciclistica e con l’esigenza di dimostrare di essere sul serio un corridore per le corse a tappe di tre settimane. Chiaramente, in una epoca di grandi fenomeni come Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, primeggiare diventare dura per tutti, ma l’Italia da diversi anni cerca profili che possano di nuovo far sognare in classifica generale, almeno per lottare nelle posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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