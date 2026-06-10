Tiberi promette battaglia | Al Tour per fare classifica

Notizia in breve

Antonio Tiberi annuncia che parteciperà al Tour de France come capitano della squadra Bahrain. Lo farà insieme a Lenny Martinez, con l’obiettivo di migliorare la classifica personale. La sua presenza al Giro 2024 si è conclusa in top five, mentre al Giro 2025 ha incontrato difficoltà. Ora si prepara per affrontare la grande corsa francese, promettendo di fare battaglia.