Simon Helberg ha rivelato che nel primo pilot di The Big Bang Theory Sheldon era rappresentato come un donnaiolo, una caratteristica che successivamente è stata modificata nella versione finale. L’attore ha condiviso che questa versione iniziale dello show aveva molte differenze rispetto alla sitcom che ha poi conosciuto il pubblico. Il pilot mai trasmesso mostrava un approccio diverso ai personaggi e alle dinamiche tra i protagonisti.

Simon Helberg ha raccontato alcuni dettagli del primo pilot mai trasmesso di The Big Bang Theory, una versione profondamente diversa da quella diventata celebre. Sheldon aveva un carattere opposto, Howard non esisteva ancora e Penny era un'altra persona. Oggi è difficile immaginare The Big Bang Theory senza Sheldon Cooper, Penny, Howard e Raj. Eppure, prima di diventare una delle sitcom più popolari degli ultimi vent'anni, la serie aveva un volto completamente diverso. A ricordarlo è stato Simon Helberg, interprete di Howard Wolowitz per tutte le dodici stagioni dello show, che durante una recente intervista ha riportato alla luce il pilot originale mai arrivato in televisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Big Bang Theory, Simon Helberg svela il pilot mai andato in onda: "Sheldon era un donnaiolo"

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