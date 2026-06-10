The Bear 5 | su Disney+ l’ultima stagione della serie FX premiata agli Emmy

Su Disney+ è disponibile il trailer della quinta stagione di The Bear, serie FX premiata con diversi Emmy. Si tratta dell’ultima stagione della serie, che ha riscosso riconoscimenti internazionali. La nuova stagione rappresenta la conclusione della narrazione iniziata nelle stagioni precedenti. La produzione è stata annunciata come finale della saga, mentre il trailer anticipa alcuni degli sviluppi principali. La stagione completa sarà disponibile sulla piattaforma di streaming.

Arriva la nuova stagione. Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale della quinta e conclusiva stagione di The Bear, l’acclamata serie FX vincitrice di numerosi Emmy Award. Gli ultimi otto episodi saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 26 giugno. La nuova stagione riparte dal momento in cui Sydney Adamu, Richie Jerimovich e Natalie “Sugar” Berzatto scoprono che lo chef Carmen “Carmy” Berzatto ha deciso di lasciare il mondo della ristorazione, affidando il destino del ristorante alle loro mani. Tra difficoltà economiche, il rischio di una vendita imminente e nuove sfide da affrontare, il gruppo dovrà fare squadra per superare l’ultima grande prova e inseguire il sogno di conquistare una stella Michelin. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Quinta e ultima stagione per The Bear

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