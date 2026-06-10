The Assassin | stasera su Italia 1 trama cast e numero puntate

Da movieplayer.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Italia 1 va in onda in prima serata “The Assassin”, un thriller con Keeley Hawes e Freddie Highmore. La miniserie è composta da un certo numero di puntate e vede nel cast attori noti per ruoli drammatici e di suspense. La trama ruota attorno a una storia di mistero e tensione, senza ulteriori dettagli sul contenuto specifico. La trasmissione segna il debutto della serie in questa fascia oraria.

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Debutta stasera in prima serata su Italia 1 The Assassin, il thriller con Keeley Hawes e Freddie Highmore: ecco la trama, il cast completo e quante puntate compongono la miniserie. Arriva questa sera in prima serata su Italia 1 alle 21:25 The Assassin, la miniserie thriller britannica che unisce azione, mistero e dramma familiare. Protagonisti della storia sono Keeley Hawes e Freddie Highmore nei panni di una madre dal passato oscuro e di un figlio deciso a scoprire la verità sulle proprie origini. Tra inseguimenti, segreti e colpi di scena, la serie creata dai fratelli Harry e Jack Williams, già autori di successi come The Missing e The Tourist, promette inseguimenti mozzafiato, misteri irrisolti e un intenso rapporto madre-figlio al centro della narrazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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The Assassin Una Miniserie Avvincente su Italia 1

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