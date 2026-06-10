temptation island 2026 giovanni e sabrina sono la terza coppia

Nella quattordicesima edizione di Temptation Island, Giovanni e Sabrina sono la terza coppia protagonista. Sabrina, fidanzata, ha avuto una distrazione nell’ultimo anno, che ha portato a mettere in discussione il suo lungo rapporto. La coppia partecipa al reality per affrontare le tensioni e le tentazioni, con ripercussioni sulla loro relazione. La loro presenza si inserisce in un contesto di confronti e prove sul campo.

Nella quattordicesima edizione di Temptation Island c’è anche spazio per una fidanzata che nell’ultimo anno ha avuto una distrazione, capace di farle mettere in discussione il suo lungo fidanzamento. Ecco qual è la terza coppia dopo Gabriele e Sara e Francesca e Danilo. Giovanni e Sabrina: perché partecipano a Temptation Island. Giovanni viene da Catania, vende brioche in giro per la città con il suo carrettino ambulante ed è fidanzato con Sabrina da sei anni, con cui convive. A scrivere al programma è stato lui. Ho tanti dubbi verso Sabrina e ho perso la fiducia nei suoi confronti. Mi ha chiesto delle pause, non sapeva se mi amasse ancora. Anche la parte intima della nostra relazione si è raffreddata totalmente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Temptation Island 2026 - Giovanni e Sabrina

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