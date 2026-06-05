temptation island 2026 gabriele e sara sono la prima coppia

Gabriele e Sara sono la prima coppia a partecipare alla quattordicesima edizione di Temptation Island, che andrà in onda dalla Calabria. La stagione, prevista per il prossimo anno, sarà trasmessa per il secondo anno consecutivo in questa regione. La produzione ha confermato l’inizio delle riprese, senza rilasciare dettagli su date precise o altri concorrenti. La coppia è stata mostrata nelle prime anticipazioni ufficiali.

L’attesa per l’inizio della quattordicesima edizione di Temptation Island, in onda per il secondo anno consecutivo dalla Calabria, sta per finire. È tempo dunque di scoprire le nuove coppie disposte a mettere in gioco i loro sentimenti nel programma narrato da Filippo Bisciglia. Ecco la prima. Gabriele e Sara: perché partecipano a Temptation Island. La prima coppia è formata dal 25enne Gabriele e da Sara. I due stanno insieme da sei anni e mezzo. È stato lui a scrivere a Temptation Island dopo due anni di convivenza. Sono innamoratissimo di Sara, ma in questi sei anni e mezzo lei mi ha preso e lasciato quante volte voleva. Ho trovato delle chat sul suo telefono. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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GERRY E LA MANO DI AMBRA

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Eccoci con la prima coppia di #TemptationIsland: Gabriele e Sara fidanzati da 6 anni e mezzo Dio che trash iniziamo benissimo già solo con loro #AscoltiTV #Canale5 x.com

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