Tech | Verona teatro di ‘Brain’ l’incontro di Archiva Group e Sap

Da quotidiano.net 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Verona si è svolto l’evento ‘Brain’, organizzato da Archiva Group in collaborazione con Sap. L’incontro ha coinvolto più di 140 partecipanti, tra top manager, responsabili tecnologici e specialisti di compliance.

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L’evento ‘Brain’, organizzato da Archiva Group - realtà di primo piano nell’Enterprise Content and Process Management - in partnership con il colosso globale Sap, ha riunito oltre 140 tra top manager, responsabili tecnologici e specialisti di compliance. Il convegno si è concentrato sull’urgenza, per le imprese moderne, di adottare modelli operativi sempre più integrati, intelligenti e orientati alla conformità normativa, capaci di orchestrare con efficacia dati, flussi di lavoro e relazioni all’interno del perimetro Sap. Fulcro del dibattito è stato il potenziale dell’Intelligenza Artificiale: una tecnologia che, se declinata con consapevolezza e rigore strategico, rappresenta oggi una risorsa imprescindibile per l’evoluzione del business. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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