TeamSystem completato con un anno di anticipo il piano di investimenti da 250 milioni sull' AI

TeamSystem ha completato con un anno di anticipo il piano di investimenti da 250 milioni di euro sull'intelligenza artificiale, inizialmente previsto fino al 2027. L'annuncio è stato rilasciato nel 2024.

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Finalizzato con un anno di anticipo il piano al 2027 da 250 milioni di investimenti sull'Intelligenza Artificiale, annunciato da TeamSystem nel 2024. Questo quanto annunciato dalla società, una delle principali tech & AI company attive nello sviluppo di piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, durante la TeamSystem Tech Conference 2026, l'appuntamento annuale dedicato a tutte le persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all'implementazione dei progetti di Ricerca & Sviluppo. L'obiettivo dell'investimento era di dare un forte impulso allo sviluppo delle soluzioni basate su AI, per rendere questa tecnologia sempre più pervasiva e integrata in tutte le soluzioni del gruppo TeamSystem, contribuendo così a diffonderne i benefici fra tutti i propri clienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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