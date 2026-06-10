Cohen Teamsystem | Completato con un anno di anticipo il piano di investimenti da 250 milioni sull' Ai
In tre anni, l'azienda ha investito più di 250 milioni di euro nel settore dell’intelligenza artificiale, portando a termine il piano di investimenti con un anno di anticipo rispetto alla programmazione iniziale. La cifra è stata destinata a sviluppare tecnologie e servizi per supportare i clienti. La decisione di accelerare il piano è stata comunicata da un rappresentante dell’azienda.
Roma, 10 giu. (Adnkronos) - “In questi ultimi tre anni abbiamo accelerato il nostro piano di investimenti impiegando oltre 250 milioni per essere davvero a fianco dei nostri clienti. Quello che abbiamo raggiunto e di cui siamo molto orgogliosi è il fatto di avere un prodotto e una soluzione Ai, già sul mercato, per ognuno dei nostri clienti”. Lo ha detto Tommaso Cohen, Ceo di TeamSystem, intervenendo nell'ambito della TeamSystem Tech Conference 2026 a Milano. L'appuntamento annuale dedicato alle persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all'implementazione dei progetti di Ricerca & Sviluppo. L'azienda... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
TeamSystem: 250 milioni investiti per l’IA pronta all’usoTeamSystem ha investito 250 milioni di euro nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale pronte all'uso.
Magis trionfa: fatturato a 2 miliardi e investimenti da 250 milioniNel 2025, Magis ha registrato un fatturato di circa 2,1 miliardi di euro, con investimenti totali pari a 250 milioni di euro.
Si parla di: TeamSystem completa con un anno di anticipo il piano di investimenti da 250 milioni sull’AI: prevista ulteriore accelerazione al 2030.
TeamSystem brucia le tappe sull'AI: completato in anticipo il piano da 250 milioni di euroIl gruppo registra un boom di ricavi (+42%) legati all'intelligenza artificiale nei primi tre mesi del 2026 e rilancia la strategia di sviluppo con nuovi investimenti al 2030. impresacity.it
Cohen (Teamsystem): Completato con un anno di anticipo il piano di investimenti da 250 milioni sull’AiAlla TeamSystem Tech Conference 2026: 'Ulteriori investimenti al 2030 per costruire un percorso di competitività, focus su Ai' ... adnkronos.com