In tre anni, l'azienda ha investito più di 250 milioni di euro nel settore dell’intelligenza artificiale, portando a termine il piano di investimenti con un anno di anticipo rispetto alla programmazione iniziale. La cifra è stata destinata a sviluppare tecnologie e servizi per supportare i clienti. La decisione di accelerare il piano è stata comunicata da un rappresentante dell’azienda.

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - “In questi ultimi tre anni abbiamo accelerato il nostro piano di investimenti impiegando oltre 250 milioni per essere davvero a fianco dei nostri clienti. Quello che abbiamo raggiunto e di cui siamo molto orgogliosi è il fatto di avere un prodotto e una soluzione Ai, già sul mercato, per ognuno dei nostri clienti”. Lo ha detto Tommaso Cohen, Ceo di TeamSystem, intervenendo nell'ambito della TeamSystem Tech Conference 2026 a Milano. L'appuntamento annuale dedicato alle persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all'implementazione dei progetti di Ricerca & Sviluppo. L'azienda... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cohen (Teamsystem): "Completato con un anno di anticipo il piano di investimenti da 250 milioni sull'Ai"

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