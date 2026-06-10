A Palazzo della Ragione, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea ha aperto un laboratorio permanente chiamato «Tabula Plena». L’obiettivo è coinvolgere il pubblico attraverso attività pratiche e condivise, realizzate quotidianamente. L’installazione diventa così un punto di incontro e partecipazione continua, con laboratori esperienziali che si svolgono ogni giorno. Non ci sono altri dettagli sul funzionamento o sulla durata del progetto.

L’INTERVISTA. L’idea è quella di rendere partecipata e viva l’installazione. Laboratori esperienziali e condivisi tutti i giorni. Una sala storica che si trasforma in uno spazio da vivere, esplorare e costruire insieme. A Palazzo della Ragione in Città Alta a Bergamo arriva «Tabula Plena», il nuovo progetto della GAMeC firmato da Fosbury Architecture e Claire Fontaine: un laboratorio permanente dedicato all’educazione, alla partecipazione e alla conoscenza condivisa. Tra installazioni, emoji luminose, laboratori gratuiti e attività per tutte le età, il museo diventa un luogo dove imparare significa dialogare, sperimentare e mettere in discussione ciò che diamo per scontato.... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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La Pedagogia della Speranza con Gamec: Tabula plena a Palazzo della Ragione

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Gamec, Palazzo della Ragione diventa laboratorio condiviso con Fosbury e Claire FontaineDal 4 giugno al 18 ottobre, il Palazzo della Ragione ospita un’installazione-laboratorio dedicata all’educazione come pratica di libertà.

Temi più discussi: Tabula plena: il progetto GAMeC a Palazzo della Ragione; Tabula Plena a Palazzo della Ragione la Gamec crea un laboratorio permanente; Sapete cosa sono le sculture-emoji luminose appese a Bergamo?; Fosbury Architecture / Claire Fontaine – Tabula Plena.

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