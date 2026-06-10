Tabula Plena a Palazzo della Ragione la Gamec crea un laboratorio permanente
A Palazzo della Ragione, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea ha aperto un laboratorio permanente chiamato «Tabula Plena». L’obiettivo è coinvolgere il pubblico attraverso attività pratiche e condivise, realizzate quotidianamente. L’installazione diventa così un punto di incontro e partecipazione continua, con laboratori esperienziali che si svolgono ogni giorno. Non ci sono altri dettagli sul funzionamento o sulla durata del progetto.
L’INTERVISTA. L’idea è quella di rendere partecipata e viva l’installazione. Laboratori esperienziali e condivisi tutti i giorni. Una sala storica che si trasforma in uno spazio da vivere, esplorare e costruire insieme. A Palazzo della Ragione in Città Alta a Bergamo arriva «Tabula Plena», il nuovo progetto della GAMeC firmato da Fosbury Architecture e Claire Fontaine: un laboratorio permanente dedicato all’educazione, alla partecipazione e alla conoscenza condivisa. Tra installazioni, emoji luminose, laboratori gratuiti e attività per tutte le età, il museo diventa un luogo dove imparare significa dialogare, sperimentare e mettere in discussione ciò che diamo per scontato.... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
La Pedagogia della Speranza con Gamec: Tabula plena a Palazzo della Ragione
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GAMeC: nasce Tabula plena, il laboratorio che crea sapere a BergamoA Bergamo nasce Tabula Plena, un laboratorio dedicato a trasformare i pensieri degli studenti in emoji.
Gamec, Palazzo della Ragione diventa laboratorio condiviso con Fosbury e Claire FontaineDal 4 giugno al 18 ottobre, il Palazzo della Ragione ospita un’installazione-laboratorio dedicata all’educazione come pratica di libertà.
Temi più discussi: Tabula plena: il progetto GAMeC a Palazzo della Ragione; Tabula Plena a Palazzo della Ragione la Gamec crea un laboratorio permanente; Sapete cosa sono le sculture-emoji luminose appese a Bergamo?; Fosbury Architecture / Claire Fontaine – Tabula Plena.
Inaugura oggi, alle 19:00, presso il Palazzo della Ragione di Bergamo Tabula Plena, l’installazione ideata per la Sala delle Capriate da Fosbury Architecture nell’ambito del programma Pedagogia della Speranza. Ribaltando il concetto di educazione passiv facebook
Tabula Plena a Palazzo della Ragione la Gamec crea un laboratorio permanenteL’idea è quella di rendere partecipata e viva l’installazione. Laboratori esperienziali e condivisi tutti i giorni. ecodibergamo.it
Tabula plena: il progetto GAMeC a Palazzo della RagioneBergamo, 8 giu. (askanews) – Nel contesto di Pedagogia della Speranza la GAMeC di Bergamo presenta Tabula Plena, una mostra di Fosbury Architecture (Giacomo Ardesio, Alessandro Bonizzoni, Nicola Campr ... askanews.it