Syria | Pierpaolo è il mio migliore amico Sanremo? Chissà Che amarezza essere licenziata via mail

Una cantante italiana, con una carriera iniziata nel 1996 vincendo a Sanremo, ha annunciato di essere stata licenziata tramite email. La artista, nota per il brano ‘Non ci sto’, ha commentato che il suo migliore amico si chiama Pierpaolo e ha espresso amarezza per la modalità di comunicazione. Attualmente presenta un nuovo singolo intitolato ‘La storia più bella’. La notizia è stata diffusa a Milano, il 10 giugno 2026.

Milano, 10 giugno 2026 – Trent’anni di musica, trent’anni di Syria. Nel 1996 Cecilia Syria Cipressi, in arte Syria, vinceva la sezione ‘Giovani’ del Festival di Sanremo con il brano diventato poi cult ‘Non ci sto’ e oggi presenta il nuovo singolo, ‘La storia più bella’. In mezzo una serie di canzoni indimenticabili come ‘Sei tu’, ‘Fantasticamenteamore’, ‘L’amore è’, ‘Non sono’, ‘Se t’amo o no’ e ‘Se tu non sei con me’ e tanti anni di teatro. Syria, entriamo subito a gamba tesa: quanto hai odiato in questi anni ‘Non ci sto’? “Non la odio. La amo. Come amo ‘Sei tu’. Sono come i tatuaggi che ho, sono mie, le accarezzo. Sono quel valore aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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