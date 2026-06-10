In Svizzera, il referendum propone un limite demografico che potrebbe ridurre i ricongiungimenti familiari e l’accesso all’asilo. Se approvato, il provvedimento potrebbe causare un calo della popolazione e influenzare negativamente il PIL, stimato intorno al 4,5%. Le modifiche alle politiche migratorie sono al centro del dibattito, con l'obiettivo di limitare l’ingresso di nuovi cittadini. La consultazione popolare si terrà nelle prossime settimane.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione al 1,2% in Svizzera contrasta con le tensioni economiche da un eventuale tetto demografico. Fonte Eurostat? Il referendum svizzero sul tetto demografico: rischiano 750 miliardi di euro. Circa 5,5 milioni di elettori in Svizzera saranno chiamati alle urne il prossimo 14 giugno per decidere sul limite della popolazione residente. Il quesito referendario mira a impedire che il numero di abitanti superi i 10 milioni entro il 2050, per proteggere il benessere e la qualità della vita del Paese. La proposta prevede che, una volta raggiunti i 9,5 milioni di residenti — obiettivo che potrebbe essere toccato già nel 2030 — scattino immediatamente misure di contenimento. Tali provvedimenti riguarderanno specificamente i ricongiungimenti familiari e l’accesso all’asilo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svizzera, referendum sul tetto demografico: rischio per il PIL

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Svizzera, referendum sul tetto ai residenti: rischio per i frontalieriIl prossimo 14 giugno i cittadini svizzeri saranno chiamati alle urne per votare su una proposta dell’Unione democratica di centro (UDC) che mira a...

Svizzera, referendum sul tetto a 10 milioni: scontro sulla demografiaIn Svizzera si sta discutendo un referendum sul limite di 10 milioni di abitanti, sollevando questioni riguardo alla crescita demografica e alla...

Temi più discussi: Referendum immigrazione in Svizzera: imprese e sindacati contro il tetto dei 10 milioni; Il fronte dei contrari all’iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni è in testa; No a una Svizzera da 10 milioni: la stampa estera osserva con interesse e scetticismo; La Brexit svizzera: la nazione alpina terrà un referendum per limitare la popolazione residente a 10 milioni.

Population Cap. La Svizzera vota il tetto demografico. Mettendo a rischio 750 miliardi di euroMentre molti Paesi avanzati lottano per arginare il declino demografico, in Svizzera si vota sul referendum per limitare la popolazione a 10 milioni di ... huffingtonpost.it

Referendum immigrazione in Svizzera: imprese e sindacati contro il tetto dei 10 milioniIn vista del referendum sul tetto all'immigrazione a 10 milioni, promosso dalla destra UDC, in Svizzera cresce l'allarme di imprese e sindacati. Il mondo economico teme una grave carenza di manodopera ... it.euronews.com