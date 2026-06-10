Supplenze docenti 2026 | interpelli urgenti per infanzia scrutini ed Esami

Sono stati pubblicati gli ultimi interpelli per le supplenze dei docenti dell’anno scolastico 202526. Le attività nella scuola dell’infanzia terminano il 30 giugno, mentre negli altri livelli di scuola si svolgono scrutini ed Esami. Le chiamate urgenti riguardano principalmente le supplenze temporanee per coprire assenze o esigenze impreviste. Le graduatorie vengono aggiornate e il personale interessato può presentare domanda per le supplenze residue.

Supplenze docenti: gli ultimi interpelli dell’anno scolastico 202526. Le attività didattiche nella scuola di infanzia si concludono il 30 giugno, mentre per gli altri gradi di scuola ci sono scrutini ed Esami. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina. AC56 Clarinetto ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK” CASTELLALTO – CELLINO TE Periodo: dall’ 11. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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