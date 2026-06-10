Stasera, il programma prevede quattro squadre guidate da Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo che accompagnano le esibizioni dei partecipanti. Gli ospiti sono famosi, ma ci saranno anche cantanti meno noti che si esibiranno sul palco. La puntata include diverse esibizioni, con le squadre coinvolte nel supporto e nelle sfide tra i concorrenti.

Le esibizioni saranno accompagnate dalle quattro squadre che animano il programma, guidate da Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Nel corso della serata non mancheranno sfide musicali, momenti di intrattenimento e sorprese Si conclude stasera, mercoledì 10 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - SuperKaraoke, anticipazioni stasera 10 giugno 2026: dagli ospiti famosi ai cantanti comuni, dalle quattro squadre alle esibizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Programmi TV stasera, mercoledì 10 giugno 2026, guida e anticipazioni: da Dino Zoff a SuperKaraoke a "Chi l'ha visto?"

Leggi anche: Programmi in TV stasera, lunedì 8 giugno 2026, guida e anticipazioni: da Tutti tranne te a SuperKaraoke a Robin Hood

Argomenti più discussi: Super Karaoke con Michelle Hunziker, stasera in tv: anticipazioni e ospiti; Il Karaoke di Fiorello in versione Super; Super Karaoke, torna lo show con Michelle Hunziker: le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti; Il Karaoke di Fiorello si fa Super con Michelle Hunziker: differenze, anticipazioni e ospiti di stasera.