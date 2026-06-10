Super Karaoke l’ultima puntata | gli ospiti di stasera

Stasera va in onda la seconda e ultima puntata di Super Karaoke, con ospiti tra cui Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale.

Questa sera va in onda la seconda puntata di Super Karaoke. Tra gli ospiti: Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale Dopo il successo della prima puntata, stasera tornaSuper Karoake, con la conduzione diMichelle Hunziker. Infattila prima serata ha realizzato 2.181.000 spettatori con uno share del 19.1%, vincendo contro il competitor. Stavolta sfiderà il film evento dedicato aDino Zoff. AdessoMichelle torna con questo programma che è un banco di prova: se funzionerà Pier Silvio Berlusconi è pronto a rinnovare la trasmissione per un altro anno. Per adesso questo era solo un esperimento, con l’idea di far tornare in tv l’antico show di Fiorello, quello che lo ha reso più celebre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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La seconda puntata di #SuperKaraoke ci regalerà musica, grandi ospiti e tantissime emozioni Ora tocca a voi Qual è la vostra tracklist? Ci vediamo STASERA su #Canale5 e Mediaset Infinity x.com

Volevo solo vantarmi un po' del primo talent show di mia figlia! Ha imparato questo in 3 settimane. Prima esibizione di fronte a persone e ha superato la nervosità come una campionessa! reddit

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