Stranger Things si è conclusa davvero? Un nuovo annuncio rimette in discussione la fine della saga

La chiusura definitiva di uno spettacolo teatrale, Stranger Things: The First Shadow, alimenta le indiscrezioni su un possibile debutto su Netflix dell'opera già nei prossimi mesi. Anche se la serie principale si è conclusa all'inizio del 2026, il mondo di Stranger Things continua a espandersi. L'ultimo indizio arriva da un annuncio che, almeno per i fan più attenti, potrebbe anticipare il prossimo grande progetto legato alla saga dei fratelli Duffer. La fine dello spettacolo e i sospetti dei fan È stato confermato che Stranger Things: The First Shadow, lo spettacolo teatrale ambientato anni prima degli eventi della serie, terminerà la propria corsa nel West End di Londra il 27 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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STRANGER THINGS 5 UN MAGNIFICO GRAN FINALE! Recensione e analisi

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Temi più discussi: Stranger Things era considerata troppo strana: i Duffer ricordano quando nessuno la voleva (e oggi fa sorridere); La nuova Stranger Things di Netflix si è appena conclusa, ma ha lasciato aperto un enorme mistero; Dagli anni ’80 di Stand by Me a Stranger Things: il sottosopra come memoria; L’effetto Stranger Things sta cambiando le serie TV: le attese tra le stagioni sono esplose.

SONO TORNATI Stranger Things: Storie dal 1985 | Netflix DOPOSCUOLA youtu.be/nJiSVZ_lg7w?si… via @YouTube x.com

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