L’attore noto per il ruolo di Will in una celebre serie Netflix ha completato gli studi universitari a distanza di cinque mesi dalla trasmissione dell’ultimo episodio della produzione che l’ha portato alla ribalta internazionale. Nel corso del 2026, l’attore ha ottenuto diversi riconoscimenti e ha partecipato a nuovi progetti nel settore dello spettacolo. La sua carriera ha registrato una serie di traguardi significativi, confermando il suo crescente successo nel mondo dello spettacolo.

L'interprete di Will ha terminato il college a distanza di soli cinque mesi dalla messa in onda del finale della serie Netflix che lo ha lanciato a livello mondiale Il 2026 è stato un anno davvero ricco di successi per Noah Schnapp. La star di Stranger Things si è laureata alla Wharton School dell'Università della Pennsylvania lo scorso fine settimana, cinque mesi dopo che il suo personaggio ha contribuito a sconfiggere Vecna (Jamie Campbell Bower) nel finale della serie. Schnapp, 21 anni, ha condiviso con orgoglio la notizia con i suoi 26 milioni di follower su Instagram. "Ma dai, come se fosse difficile", ha scritto nella didascalia di una serie di foto celebrative, citando la famosa battuta di La rivincita delle bionde. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Noah Schnapp, dopo Stranger Things festeggia un nuovo traguardo ambito

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Noah Schnapp behind the scenes in Stranger Things Season 5!

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