È stato raggiunto un accordo tra la FIFA e il sindacato mondiale dei calciatori che stabilisce che nessun calciatore potrà più essere messo fuori rosa senza motivo. Inoltre, le trattative relative ai trasferimenti ora prevedono che chi guadagna meno riceverà una quota dai plusvalori delle cessioni. La firma dell’intesa segna un cambiamento nelle regole contrattuali e nelle modalità di gestione delle trasferte e delle compensazioni.

Due vittorie epocali: l’ammissione al tavolo con la Fifa per le questioni di trasferimenti e salute e lo stop ai giocatori fuori rosa, pena indennizzi pari allo stipendio totale per i giocatori e sanzioni fino allo stop del mercato per i club. Ma anche la consapevolezza che la questione calendario non è chiusa e che su quello si deve continuare a trattare, con la Pfa, l’associazione giocatori inglesi, intenzionata ad andare avanti con le sue azioni legali in materia fino a quando la questione non sarà chiarita. È il nuovo accordo tra Fifa e Fifpro (annunciato da Gianni Infantino nel corso della conferenza stampa alla vigilia del via ai Mondiali) visto dalla parte dei giocatori, uno destinato a cambiare i rapporti tra governo del calcio mondiale e i suoi atleti, punto di partenza però e non punto di arrivo delle riforme del calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Storico accordo Fifa-calciatori: mai più fuori rosa, chi guadagna meno incasserà dai trasferimenti

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