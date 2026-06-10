La Fifa e Fifpro hanno firmato un accordo che vieta di mettere i calciatori fuori rosa senza giustificato motivo. Inoltre, i calciatori riceveranno una quota dai trasferimenti tra club. L'intesa prevede che i giocatori possano partecipare alle partite e ricevere compensi anche durante le sanzioni. La normativa entrerà in vigore immediatamente e riguarda tutte le competizioni organizzate dalla Fifa. L’accordo mira a tutelare i diritti dei calciatori in caso di sanzioni o trasferimenti.

Due vittorie epocali: l’ammissione al tavolo con la Fifa per le questioni di trasferimenti e salute e lo stop ai giocatori fuori rosa, pena indennizzi pari allo stipendio totale per i giocatori e sanzioni fino allo stop del mercato per i club. Ma anche la consapevolezza che la questione calendario non è chiusa e che su quello si deve continuare a trattare, con la Pfa, l’associazione giocatori inglesi, intenzionata ad andare avanti con le sue azioni legali in materia fino a quando la questione non sarà chiarita. È il nuovo accordo tra Fifa e Fifpro (annunciato da Gianni Infantino nel corso della conferenza stampa alla vigilia del via ai Mondiali) visto dalla parte dei giocatori, uno destinato a cambiare i rapporti tra governo del calcio mondiale e i suoi atleti, punto di partenza però e non punto di arrivo delle riforme del calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Accordo Fifa-calciatori: mai più fuori rosa e incasseranno dai trasferimenti

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