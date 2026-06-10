Cosa accadrebbe se la diagnosi più temuta diventasse un atto di libertà? È questa la domanda, spiazzante e affascinante, al cuore di La sottile linea della vendetta, la miniserie franco-belga che Rai 2 trasmette in prima visione assoluta mercoledì 10 e giovedì 11 giugno alle 21.20 (come sempre, è disponibile anche su RaiPlay). Quattro episodi di suspense, umorismo nero e dramma umano, liberamente tratti dalla serie turca?ahsiyet (vincitrice di un Emmy internazionale), adattati con intelligenza e un gusto visivo inconfondibile. Al centro, due donne specularmente opposte: Esther Lefèvre, pensionata con un passato da cancelliera di tribunale e un segreto sepolto da decenni, e Célia Le Goff, capitana di polizia alle prese con una serie di omicidi misteriosi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Stasera in tv al via la nuova miniserie franco-belga "La sottile linea della vendetta": una pensionata con l'Alzheimer diventa giustiziera

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