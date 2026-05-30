A oltre sessant’anni dal film di Alfred Hitchcock, “Gli uccelli” torna in TV sotto forma di miniserie. Sarah Snook sarà la protagonista di questa nuova versione, secondo quanto riportato da Deadline. La produzione è di alto profilo e si concentrerà sulla rivisitazione del classico thriller. La serie verrà trasmessa in forma di miniserie, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sul cast completo.

A oltre sessant’anni dal capolavoro di Alfred Hitchcock, Gli uccelli (The Birds in originale) si appresta a tornare in TV con una miniserie thriller di alto profilo, a confermare la notizia Deadline. Il progetto, attualmente sul mercato in cerca di emittenti, ha già blindato la sua protagonista: la stella di Succession e premio Emmy Sarah Snook. Dietro l’operazione si muove la sinergia tra Universal International Studios e la Heyday Television di David Heyman, che per lo script hanno arruolato Tom Spezialy (Watchmen, The Leftovers). L’adattamento propone una netta rottura con il passato. La narrazione abbandona la California del film per spostarsi tra i ghiacci dell’Alaska, stato natale dello showrunner. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il classico de Gli Uccelli diventa una miniserie: Sarah Snook protagonista della nuova rivisitazione thriller

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