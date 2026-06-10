Stankovic Inter l’incredibile destino | il ritorno a casa del figlio d’arte che sogna il nerazzurro – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Da calcionews24.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aleksandar Stankovic torna all’Inter, club in cui è cresciuto e ha iniziato la carriera. Il suo ritorno è stato annunciato attraverso un video. Stankovic è considerato un talento legato alla famiglia, che ha avuto un ruolo importante nelle sue scelte. La sua presenza nel club è stata descritta come un ritorno “scritto nel destino”. La notizia è stata condivisa ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle modalità del ritorno.

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Inter, riecco Aleksandar Stankovic: un ritorno scritto nel destino per il talento cresciuto in nerazzurro – VIDEO di Giuseppe Colicchia. Milano, per Aleksandar Stankovic, non è soltanto la città in cui è nato il 3 agosto 2005. È il luogo dei ricordi, della famiglia, dei primi palloni calciati e dell’amore per l’ Inter, una passione trasmessa dal padre Dejan, simbolo di una delle epoche più vincenti della storia nerazzurra. Per anni il giovane centrocampista ha inseguito un obiettivo chiaro: tornare un giorno a vestire la maglia dell’Inter. Quando la scorsa estate aveva lasciato Milano per trasferirsi al Club Brugge, il suo saluto ai tifosi era stato carico di emozione, con la speranza di poter ritrovare quei colori che hanno accompagnato la sua crescita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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