Stankovic e l’Inter il destino si riannoda | il ritorno a casa del figlio d’arte che sogna il nerazzurro – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Aleksandar Stankovic torna a Milano e all’Inter, club con cui ha avuto un legame di lunga data. La sua presenza nel contesto nerazzurro si inserisce in un percorso di ritorno alle origini. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o sulle modalità di questa possibile collaborazione. La notizia riguarda un possibile riavvicinamento tra il giocatore e la società, senza ulteriori specifiche su incarichi o ruoli.

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