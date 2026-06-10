Sport e inclusione Fiumicino vara il servizio navetta per i giovani

Un servizio navetta è stato avviato a Fiumicino per trasportare i giovani residenti a eventi sportivi, tornei e competizioni, sia in città che a livello regionale e nazionale. La linea collega diverse zone del Comune, facilitando la partecipazione alle attività sportive senza costi aggiuntivi. La novità mira a promuovere l’inclusione tra i giovani e favorire la partecipazione alle iniziative sportive locali e oltre. Il servizio sarà attivo durante tutto l’anno.

Fiumicino, 10 giugno 2026 – Un nuovo servizio navetta per aiutare i giovani residenti nel Comune di Fiumicino a partecipare ad attività sportive, tornei, competizioni ed eventi, sia sul territorio comunale sia a livello regionale e nazionale. È quanto previsto dall’atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale, finalizzato all’attivazione di un servizio di trasporto dedicato agli atleti più giovani. L’iniziativa nasce dalla necessità di superare le difficoltà legate alla conformazione del territorio comunale, ampio e articolato, dove i collegamenti tra le diverse località possono rappresentare un ostacolo concreto per molte famiglie e associazioni sportive. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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