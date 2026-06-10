Sparatoria nell’insediamento informale di Cleveland a est di Johannesburg | ci sono almeno dodici morti

Da metropolitanmagazine.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una sparatoria ha causato almeno dodici morti in un insediamento informale di Cleveland, a est di Johannesburg, martedì sera. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, dove si sono verificati numerosi colpi di arma da fuoco. La scena si presenta con case improvvisate e strade polverose, mentre i soccorritori stanno lavorando per recuperare i corpi e assistere i sopravvissuti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Almeno dodici persone hanno perso la vita nel corso di una sparatoria, avvenuta martedì sera, all’interno dell’insediamento informale di Cleveland, a est di Johannesburg, in Sudafrica. Le motivazioni dietro l’attacco non sono ancora note, e non si conosce l’identità degli uomini che hanno aperto il fuoco. «Si presume che più di dieci sospetti siano stati lasciati a bordo di una Toyota Quantum bianca vicino a una stazione di servizio a Cleveland», ha dichiarato la polizia in un comunicato. «I sospettati sarebbero entrati nell’insediamento informale da entrambi gli ingressi e si sarebbero mossi nella zona, aprendo il fuoco contro residenti e membri della comunità in diversi punti prima di fuggire a bordo dello stesso veicolo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sparatoria nell8217insediamento informale di cleveland a est di johannesburg ci sono almeno dodici morti
© Metropolitanmagazine.it - Sparatoria nell’insediamento informale di Cleveland, a est di Johannesburg: ci sono almeno dodici morti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

South African Police investigating mass shooting in Johannesburg with at least 12 people dead

Video South African Police investigating mass shooting in Johannesburg with at least 12 people dead

Notizie e thread social correlati

Sparatoria a Johannesburg: almeno 12 morti e 9 feritiA Johannesburg, almeno 12 persone sono state uccise e altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria.

Sparatoria in Italia, ci sono morti: chi sono le vittime! I corpi completamente crivellatiNella zona industriale di una città italiana, una sparatoria ha causato diverse vittime.

Argomenti più discussi: Sparatoria a Johannesburg, polizia sudafricana: Almeno 12 morti e 9 feriti; Spari sulla folla a Johannesburg, almeno 12 morti.

sparatoria nell insediamento informaleSparatoria a Johannesburg, polizia sudafricana: Almeno 12 morti e 9 feritiAlmeno 12 persone sono state uccise e nove ferite in una sparatoria a Johannesburg, in Sud Africa. Alcuni uomini armati, come riferito dalla polizia locale, nella serata di martedì 9 giugno hanno aper ... tg24.sky.it

sparatoria nell insediamento informaleSparatoria nell’insediamento informale di Cleveland, a est di Johannesburg: ci sono almeno dodici mortiAlmeno dodici persone hanno perso la vita nel corso di una sparatoria, avvenuta martedì ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web