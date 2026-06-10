Una sparatoria ha causato almeno dodici morti in un insediamento informale di Cleveland, a est di Johannesburg, martedì sera. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, dove si sono verificati numerosi colpi di arma da fuoco. La scena si presenta con case improvvisate e strade polverose, mentre i soccorritori stanno lavorando per recuperare i corpi e assistere i sopravvissuti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Almeno dodici persone hanno perso la vita nel corso di una sparatoria, avvenuta martedì sera, all’interno dell’insediamento informale di Cleveland, a est di Johannesburg, in Sudafrica. Le motivazioni dietro l’attacco non sono ancora note, e non si conosce l’identità degli uomini che hanno aperto il fuoco. «Si presume che più di dieci sospetti siano stati lasciati a bordo di una Toyota Quantum bianca vicino a una stazione di servizio a Cleveland», ha dichiarato la polizia in un comunicato. «I sospettati sarebbero entrati nell’insediamento informale da entrambi gli ingressi e si sarebbero mossi nella zona, aprendo il fuoco contro residenti e membri della comunità in diversi punti prima di fuggire a bordo dello stesso veicolo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sparatoria nell’insediamento informale di Cleveland, a est di Johannesburg: ci sono almeno dodici morti

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South African Police investigating mass shooting in Johannesburg with at least 12 people dead

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