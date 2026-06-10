A Johannesburg, almeno 12 persone sono state uccise e altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria. La polizia sta conducendo indagini sul movente e cerca i responsabili dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o motivazioni. La vicenda è ancora in fase di accertamento e le forze dell’ordine stanno analizzando le prove sul luogo. Nessuna informazione sulle circostanze precise dell’incidente è stata resa nota.

A Johannesburg, in Sud Africa, in una sparatoria 12 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite. La polizia locale indaga sul movente e ricerca i responsabili Spari sulla folla, morti e feriti: queste le immagini pervenute daJohannesburg, in Sud Africa. Nella notte tra ieri e oggi, a est della città, in unabaraccopolinell’insediamento Jumpers, più di dieci uomini armati sono arrivati in auto nella zona ed è esplosa unasparatoria. Il bilancio dei morti è didodici: undici sono morti sul posto, il dodicesimo in ospedale. Di questi, nove sono uomini e tre donne.Novepersone sono poi rimaste ferite. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause dell’attacco e identificare i responsabili, da subito è iniziata la ricerca degli aggressori anche se fino ad ora non è stato effettuato alcun arresto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sparatoria a Johannesburg: almeno 12 morti e 9 feriti

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BREAKING: Panic In Johannesburg Informal Settlement After Deadly Shooting Claims 12 Lives

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Almeno 12 morti nella sparatoria a Johannesburg reddit

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