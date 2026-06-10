Le ricerche delle due sorelle scomparse da Civitella Alfedena continuano senza risultati. Sarah Di Giacinto, 12 anni, e Alisya Di Giacinto, 16 anni, sono scomparse dopo aver lasciato la Comunità Educativa Ofh Hope. Il padre ha dichiarato di non avere notizie e di essere in attesa di aggiornamenti. Le forze dell’ordine stanno verificando ogni possibile pista senza esito finora.

Proseguono senza esito le ricerche di Sarah Di Giacinto, 12 anni, e Alisya Di Giacinto, 16 anni, le due sorelle originarie di Minturno scomparse dopo essersi allontanate dalla Comunità Educativa Ofh Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell’ Aquila. Delle ragazze non si hanno notizie da diversi giorni e cresce la preoccupazione della famiglia, che continua a lanciare appelli affinché possano essere ritrovate sane e salve. Il padre, Stefano Di Giacinto, dopo aver denunciato la scomparsa alle autorità competenti, si è recato personalmente nell’area dove si trova la struttura educativa. Intervenendo durante la trasmissione televisiva Storie Italiane su Rai1, l’uomo ha raccontato la propria angoscia per l’assenza di notizie e per la mancanza di sviluppi concreti sul caso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sorelline scomparse nel nulla, l’appello del papà: “Non sappiamo nulla”

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