Un senatore di Fratelli d’Italia ha attribuito alla Regione la responsabilità della soppressione del treno Frecciarossa che collega Milano al Cilento. La nota arriva dopo la denuncia dell’associazione dei consumatori, che aveva segnalato l’interruzione del servizio. La decisione di interrompere il collegamento ferroviario è stata contestata pubblicamente, ma il sottosegretario ha indicato come causa principale un problema legato alla Regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la nota di ieri dell’associazione dei consumatori che aveva denunciato la soppressione del treno che collega Milano con il Cilento, si registra oggi la precisazione del senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, sottosegretario alle Infrastrutture. Secondo il parlamentare, non sarebbe Trenitalia ad aver cancellato le Frecce dirette verso Sapri, bensì la Regione Campania, che avrebbe scelto di non finanziare più il prolungamento estivo del Frecciarossa Milano–Salerno fino al Cilento. Iannone chiarisce che il collegamento — la coppia di treni 9515-9592, attiva nei weekend estivi fino allo scorso anno — era un servizio “a mercato”, reso possibile grazie a un accordo con la Regione e finanziato da Acamir. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Soppressione Frecciarossa Milano-Sapri, sottosegretario Iannone: “Colpa della Regione”

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