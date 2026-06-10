Sondaggio politico Fratelli d’Italia stabile e Pd cala

Secondo un sondaggio dell’Istituto Noto, Fratelli d’Italia mantiene la sua posizione stabile nelle intenzioni di voto, mentre il Partito Democratico registra una diminuzione. In caso di elezioni, la differenza tra i due partiti si amplia a favore di Fratelli d’Italia. I dati sono aggiornati al 10 giugno e sono stati presentati nel programma Porta a Porta.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia è stabile ma aumenta il vantaggio rispetto al Pd che cala. Cambiano i numeri nel duello secondo il sondaggio dell'Istituto Noto per Porta a Porta sulle intenzioni di voto oggi, 10 giugno, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia è sempre ampiamente il primo partito. La formazione della presidente del Consiglio, Giorgia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Sondaggio.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sondaggi politici SWG: Fratelli dItalia resta sopra il 31%, cresce il PD

Notizie e thread social correlati

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cresceUn sondaggio pubblicato il 30 marzo da Swg mostra Fratelli d’Italia stabile nelle intenzioni di voto, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5...

Temi più discussi: Sondaggi politici: l'ago della bilancia è Futuro Nazionale. Gli scenari tra Centrodestra e Campo Largo; Sondaggio elezioni, Meloni-Schlein-Conte: 2 'flop' e Vannacci in salita, il voto oggi; Sondaggi politici, Vannacci non si ferma e cresce ancora. Frena il Pd; Sondaggi SWG: Fratelli d'Italia si conferma al 28,2%, flettono Pd e Lega. Avanzano M5S e Futuro Nazionale.

Sondaggio politico, Fratelli d'Italia al 28,5% e Pd al 21% x.com

Sondaggi politici. Per Noto Vannacci al 4,5%, Meloni stabile. Il Pd perde l'1%Rilevazioni per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani. Centrodestra al 46%, Campo largo al 44% ... huffingtonpost.it

Sondaggi politici, Vannacci sfiora il 5% e il centrodestra vince solo se si allea con Futuro NazionaleAll'indomani della chiusura delle elezioni comunali, gli ultimi sondaggi politici realizzati da Swg vedono crescere ancora il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Mentre il consenso per l'ex ... fanpage.it