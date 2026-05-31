Calciomercato Inter LIVE | Avviata la trattativa con l’Atalanta per Palestra Solet arriva a una sola condizione
L'Inter ha avviato una trattativa con l’Atalanta per il trasferimento di un giocatore. Nel frattempo, Solet è arrivato in nerazzurro a condizione di alcune clausole. Le ultime ore di mercato vedono incontri tra le parti coinvolte e possibili accordi in fase di definizione. Le trattative sono in corso e ancora non sono stati ufficializzati i dettagli finali.
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