Sofia Goggia è ufficialmente dottoressa | Che soddisfazione Laurea in scienze politiche

Sofia Goggia ha conseguito la laurea in scienze politiche. La sportiva ha condiviso la gioia sui social, definendo la laurea una grande soddisfazione. La campionessa ha ricevuto la pergamena e ha posato con il diploma in mano, senza altri dettagli sul percorso accademico. La laurea si aggiunge alle numerose medaglie ottenute durante la carriera sportiva. La sua immagine con il titolo accademico è stata condivisa pubblicamente.

Di corone d’alloro in testa e medaglie al collo nella sua carriera Sofia Goggia se ne è messe tante, ma questa volta non riguarda lo sport: la sciatrice bergamasca è stata proclamata dottoressa in Scienze Politiche alla Luiss di Roma, presentando la propria tesi “ Propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi: dall’antica Grecia ai giorni nostri “. “Che dire. finalmente Dottoressa. so’ soddisfazioni! Grazie Luiss per questo percorso! Volenti nihil difficile” ha scritto sui social, con il richiamo latino alla frase “nulla è impossibile a chi vuole”. Alla sua proclamazione, oltre ai suoi familiari più stretti, era presente anche l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò, prossimo presidente della Figc. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Sofia Goggia laureata: la campionessa è dottoressa in Scienze Politiche con 110 e lodeLa campionessa olimpica Sofia Goggia si è laureata in Scienze Politiche alla LUISS di Roma con il massimo dei voti. Leggi i dettagli sulla sua tesi. skuola.net

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