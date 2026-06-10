Dodici persone sono state arrestate tra Caserta e Napoli in un'operazione contro una banda specializzata in rapine a mano armata. L'indagine ha scoperto che i membri utilizzavano un tunnel scavato nelle fogne per irrompere in banche e uffici postali, colpendo ripetutamente. L'operazione ha portato allo smantellamento dell'intera banda, responsabile di numerosi colpi nella zona.

12 arresti, questo il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato che ha smantellato un’organizzazione criminale specializzata in rapine a mano armata ai danni di banche e uffici postali a Caserta. L’indagine, coordinata dalla procura del tribunale di Napoli Nord, ha portato all’esecuzione di 7 misure cautelari in carcere e 5 agli arresti domiciliari nei confronti dei membri della banda, che agivano introducendosi nei caveaux attraverso tunnel scavati nella rete fognaria cittadina. L'operazione a Caserta Il modus operandi: tunnel e equipaggiamento professionale Ruoli definiti e conoscenze tecniche Le accuse e i dettagli... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Smantellata un'intera banda dedita alle rapine a mano armata nel Casertano, i dettagli dell'operazione

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