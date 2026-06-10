Dopo aver trascorso alcuni giorni in Sardegna, il tennista si è recato all’ospedale San Raffaele di Milano per esami medici. Sono stati effettuati test approfonditi per capire le cause del crollo durante lo Slam parigino. I risultati degli esami sono stati comunicati e indicano che il giocatore sta bene. Ora si prepara per affrontare Wimbledon.

Archiviato il brutto episodio del Roland Garros, ora Sinner pensa aWimbledondove il manto erboso evoca dei ricordi speciali. Perché a Church Road Jannikha una corona da difendere e una storia da riscrivere, diventando il primo italiano di sempre a vincere due volte di fila il torneo che tutti sognano di conquistare. Dopo i giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinnersi è fermatoall’ospedale San Raffaele di Milanoper indagare le cause dell’ultimo crollo allo Slam parigino. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero 1 al mondo ha effettuato controlli specifici, distribuiti su due giorni, per cercare di capire, gli accertamenti sono stati fatti soprattutto dal punto di vista cardiaco e metabolico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Sinner sta bene, ottimi esami al San Raffaele: ora testa a Wimbledon

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Temi più discussi: Sinner sta bene, esami ok: torna ad allenarsi; Sinner, 4 ore in ospedale dopo il malore a Parigi per check up programmato; Sinner, conclusa la seconda giornata di test medici al San Raffaele; Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati.

Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati reddit

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