Il bilancio consolidato 2025 di Serenissima Ristorazione prevede un fatturato superiore a 620 milioni di euro, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente. L'assemblea dei soci ha approvato i risultati, che mostrano dati positivi su tutti i principali indicatori economico-finanziari. La società conferma così un trend di crescita, solidità e continuità nel settore.

Vicenza, 10 giu. (Adnkronos) - E' nel segno di crescita, solidità e continuità il bilancio consolidato 2025 di Serenissima Ristorazione, approvato dall'Assemblea dei soci e contraddistinto da risultati positivi di tutti i principali indicatori economico-finanziari. Si conferma il trend in crescita, con il fatturato che ha superato i 620 milioni di euro, 622.905.143 il fatturato consolidato, incrementato del 5,94% rispetto al 2024, con un Ebitda che raggiunge quota 39.167.357 euro, con una crescita del 13,10% su base annua. In forte aumento anche l'utile netto, che si attesta a 16.182.589 euro, registrando una crescita del 18,78% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Serenissima Ristorazione, ok a bilancio consolidato: in 2025 fatturato oltre 620 mln (+6%)

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