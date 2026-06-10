Selvaggia Lucarelli parla di Belén e le fa un augurio molto bello | così mette a tacere le chiacchiere volgari dei giornali
Selvaggia Lucarelli ha commentato la situazione con Belén Rodriguez, invitando a evitare giudizi affrettati e speculazioni. La giornalista, recentemente entrata nel cast de L’Isola dei Famosi, ha anche fatto un augurio a Belén, cercando di mettere a tacere le voci volgari dei giornali. Ha inoltre spiegato che la trattativa con la showgirl è sfumata, senza fornire ulteriori dettagli.
Selvaggia Lucarelli, giornalista e nuova padrona di casa de L’Isola dei Famosi, parla della trattativa sfumata con Belén Rodriguez e sorprende con un messaggio sincero che invita a mettere da parte speculazioni e giudizi affrettati. Leggi anche: Selvaggia Lucarelli “l’innominata”: Milly Carlucci si guarda bene dal fare il suo nome, che succede ora a Ballando? L’avvio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi continua a generare curiosità non soltanto per il cast e le novità del format, ma anche per tutto ciò che è accaduto dietro le quinte nelle settimane precedenti alla partenza. La scelta della conduzione, infatti, è stata al centro di numerose indiscrezioni che hanno alimentato dibattiti e supposizioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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