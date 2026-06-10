Segni Prorogati i termini per la consegna di Una Poesia per Sant’Antonio a Giovedì 11 Giugno dalle ore 18,30 alle ore 19

Da cronachecittadine.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cronache Cittadine SEGNI – “Una poesia per Sant’Antonio” nonni e bambini insieme per una poesia che unisce le generazioni. Un foglio bianco, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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