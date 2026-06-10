Secch e Italiani Medi hanno pubblicato il singolo “Funk in Vena”. La canzone descrive aspetti del mondo del lavoro e si inserisce tra le composizioni che riflettono il proprio tempo. Il brano si distingue per il suo stile musicale e per il testo che affronta temi legati alla vita professionale. La pubblicazione è disponibile in streaming e su piattaforme digitali.

Ci sono canzoni che nascono per accompagnare un momento e altre che scelgono di fotografare il proprio tempo. Alcune fanno ballare, altre fanno riflettere. “Funk in Vena”, il nuovo singolo di Secch realizzato insieme agli Italiani Medi, riesce nell’impresa più difficile: fare entrambe le cose contemporaneamente. Con un groove irresistibile ed una scrittura diretta, il brano trasforma le contraddizioni del mondo del lavoro contemporaneo in una riflessione musicale potente, attuale e sorprendentemente accessibile. Con “Funk in Vena”, Secch porta al centro del racconto una delle questioni più discusse degli ultimi anni: il rapporto sempre più complicato tra lavoro, sicurezza e qualità della vita. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Secch e Italiani Medi raccontano il mondo del lavoro nel nuovo singolo “Funk in Vena”

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