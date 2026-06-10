Un uomo è stato arrestato dopo che il corpo di una donna incinta di sei mesi è stato trovato in un fossato. La donna, madre di sette figli, era scomparsa mesi fa con i bambini, che sono stati ritrovati vivi. La polizia ha ricostruito che l’uomo, compagno della donna, aveva portato via la famiglia. L’uomo potrebbe rischiare fino a 100 anni di carcere. La vicenda ha suscitato grande attenzione.

La tragica fine di Makala Pendley dopo mesi di ricerche, i bambini sono stati ritrovati vivi, l’uomo rischia fino a 100 anni di carcere. Per oltre tre mesi familiari, amici e autorità hanno cercato di capire che fine avesse fatto. La speranza era quella di ritrovare viva Makala Pendley, madre americana di 30 anni scomparsa insieme ai suoi sette figli. Invece la vicenda si è conclusa nel modo più drammatico. La donna è stata trovata morta in un fossato nello Stato del Chiapas, nel sud del Messico. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, era anche incinta di sei mesi. Una scoperta che ha sconvolto la famiglia e che ha portato all’arresto del compagno, oggi indicato come principale responsabile dell’omicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Scompare con sette figli e viene trovata morta in un fossato: arrestato il compagno, era incinta di sei mesi

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