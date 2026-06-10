Uno sciame sismico sta interessando l’Appennino parmense, e potrebbe durare settimane. Tuttavia, non sono state registrate scosse di terremoto di entità distruttiva. Le autorità hanno dichiarato che, al momento, la situazione non rappresenta un allarme, ma si continuerà a monitorare attentamente l’area. Nessun danno o feriti sono stati segnalati finora.

Parma, 10 giugno 2026 – “Al momento lo sciame sismico non sembra indicare una situazione di allarme, ma va monitorato”. A parlare è Fabrizio Giorgini, geologo e presidente dell’Ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna: a lui abbiamo chiesto se c’è motivo di allarmarsi per le numerose scosse registrate tra l’8 e il 9 giugno nell’alta Val di Taro e quanto potrebbe durare il fenomeno. L’esperto: “Scosse di bassa magnitudo e senza segnalazioni di danni”. “Le scosse finora registrate – spiega l’esperto - sono state in gran parte di bassa magnitudo, alcune percepite dalla popolazione ma senza segnalazioni rilevanti di danni. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia riporta, tra le altre, scosse a Bedonia di magnitudo 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Sciame sismico sull’Appennino parmense: “Può durare settimane ma senza scosse di terremoto distruttive”

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