Schizofrenia finlandese | Stubb vuole UE a 40 Stati in contrasto a Mosca che però non vede minacciosa

Il presidente della Finlandia ha proposto di portare l’Unione Europea a 40 stati, contrastando le posizioni di Mosca che non considera una minaccia. Le dichiarazioni di Stubb sono state caratterizzate da affermazioni che risultano spesso contraddittorie e di natura forte. La sua posizione si inserisce in un quadro di discussioni sulla composizione e sulla politica europea, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali accordi o decisioni ufficiali.

Il presidente della Finlandia Alexander Stubb talvolta fa dichiarazioni pesanti e di contraddittorie. Forse segue una strategia o forse vuole solo costringere l’opinione pubblica a riflettere. Sulla questione ucraina e sul futuro dell’Europa le sue parole sono importanti perché il suo nome è spesso suggerito come mediatore fra Bruxelles e Mosca. La scorsa settimana ha lanciato l’idea di rendere la UE forte e potente allargandola a 40 Paesi, ma ha poco dopo ha precisato di non temere che la Russia la voglia attaccare scatenando una guerra continentale. Proiettare potenza. Per volume e implicazioni queste ambizioni geopolitiche somigliano a quelle che esprimeva Macron non molto tempo fa. 🔗 Leggi su Follow.it

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