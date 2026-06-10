Durante una giornata estiva, uno schermo nero si è improvvisamente spento sulla spiaggia, provocando panico tra i presenti. Il problema è stato attribuito al calore intenso, che ha causato il malfunzionamento dei dispositivi elettronici. Le persone hanno cercato di raffreddare i dispositivi, mentre alcuni hanno tentato di riaccenderli senza successo. Nessun altro incidente è stato segnalato, ma il maltempo ha reso difficile riparare subito i dispositivi.

L’estate ci ha ufficialmente travolto, tra temperature cocenti e telegiornali che iniziano a suggerire di non uscire nelle ore più calde della giornata. Non tutti provano gioia nel sapere che le giornate si sono allungate e che anche il capo d’abbigliamento più leggero ricorda vagamente un’armatura da 30 Kg. Eppure, non tutti i mali vengono per nuocere, giusto? L’estate significa anche vacanza, un piccolo spiraglio di relax nella frenesia quotidiana. Spesso sono proprio questi i momenti che desideriamo immortalare, un po’ per colmare il di Instagram, un po’ per ricordarci che neanche un mese fa eravamo noi quelli con le gambe all’aria in spiaggia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Schermo nero in spiaggia? Tutta colpa del sole. Ecco un suggerimento per migliorare la visibilità

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