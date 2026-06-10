Sardegna | il Super Puma vola su Fenosu per fermare gli incendi

Notizia in breve

Un elicottero Super Puma è stato inviato sopra Fenosu per intervenire sugli incendi in corso. Il velivolo può trasportare diversi litri d'acqua, anche se la quantità esatta non è stata specificata. La Protezione Civile sta modificando la formazione dei volontari per migliorare le operazioni di intervento. Non sono stati comunicati altri dettagli sul numero di interventi o sull'evoluzione dell'incendio.