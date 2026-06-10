Sardegna | il Super Puma vola su Fenosu per fermare gli incendi
Un elicottero Super Puma è stato inviato sopra Fenosu per intervenire sugli incendi in corso. Il velivolo può trasportare diversi litri d'acqua, anche se la quantità esatta non è stata specificata. La Protezione Civile sta modificando la formazione dei volontari per migliorare le operazioni di intervento. Non sono stati comunicati altri dettagli sul numero di interventi o sull'evoluzione dell'incendio.
Quanti litri d'acqua può trasportare il nuovo Super Puma? Come cambierà la formazione dei volontari della Protezione Civile? Chi finanzia il noleggio di questi elicotteri per la Sardegna? Dove si sposterà il secondo velivolo dopo il primo turno??? In Breve Super Puma trasporta 4.000 litri d'acqua con velocità di 250 kmh. Secondo elicottero operativo ad Alà dei Sardi dal 30 giugno al 4 settembre. Finanziamento tramite Programma Regionale Sardegna Fesr 2021-2027 con fon . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Emergenza incendi a Fenosu: attivato il centro operativo con l’elicotteroA Fenosu è stato attivato un centro operativo per fronteggiare l’emergenza incendi.
Calabria, droni e IA: il nuovo piano per fermare gli incendi boschiviLa regione ha annunciato un nuovo piano per contrastare gli incendi boschivi che coinvolge l’uso di droni autonomi e intelligenza artificiale.
Temi più discussi: Sardegna in fiamme, automobilisti nel caos all’ingresso di Cagliari: gli incendi lambiscono la statale 131; Dove sono le basi di elicotteri antincendio e Canadair in Sardegna nell'estate 2026; Estate ad alto rischio roghi, la Sardegna aggiorna le prescrizioni antincendio: nell'Isola attesi tre Canadair; Antincendio 2026: la Sardegna potenzia la flotta aerea -.
Incendi, schierati in Sardegna due Super Puma della P.Civile regionaleProsegue il rafforzamento del sistema regionale antincendio boschivo in vista della fase più intensa della Campagna antincendio boschivo che dovrebbe portare nell'Isola anche tre Canadair della flotta ... ansa.it
Da oggi l’elicottero Super Puma operativo a Fenosu per la campagna antincendioProsegue il rafforzamento del sistema regionale antincendio boschivo in vista della fase più intensa della campagna Aib 2026. Da questa mattina è in servizio nella base di Fenosu il primo elicottero S ... linkoristano.it