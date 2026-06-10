Un’aula dell’istituto Einaudi di via Bertolone a Varese è stata intitolata a Sara Vetrano, la studentessa di 17 anni investita e uccisa domenica pomeriggio lungo la statale 394 del Verbano. La studentessa sognava di diventare psicologa. La scuola ha deciso di dedicare un riconoscimento alla ragazza, che frequentava l’istituto. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra compagni e insegnanti.

Varese, 10 giugno 2026 - L ’istituto Einaudi di via Bertolone s ceglie di custodire per sempre il ricordo di Sara Vetrano, la studentessa di quasi 17 anni morta tragicamente domenica pomeriggio lungo la statale 394 del Verbano. Alla giovane sarà intitolata l’aula di Metodologia, uno degli spazi più importanti e vissuti del percorso sociosanitario che Sara frequentava. La tragedia a Maccagno. La ragazza stava camminando a bordo strada insieme ad altri giovani, tra cui la sorella ventenne, quando è stata travolta da una Fiat Panda che procedeva in direzione sud. L’impatto è stato devastante. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso per trasportare i feriti negli ospedali della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Sara travolta e uccisa a Maccagno: l’Einaudi di Varese le intitola un’aula. Sognava di diventare psicologa

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