San Cristoforo | stalla abusiva e sanzioni per un ventenne a Catania

Durante un controllo a San Cristoforo, i carabinieri hanno scoperto una stalla abusiva gestita da un ventenne. Sono stati sequestrati tre equidi per irregolarità sanitarie. Sono state elevate sanzioni amministrative all’indirizzo del proprietario. La stalla non rispettava le normative di sicurezza e igiene per gli animali. Le autorità hanno avviato le procedure per le eventuali azioni legali.

Cosa hanno scoperto i carabinieri durante il controllo a San Cristoforo?. Quali irregolarità sanitarie hanno coinvolto i tre equidi sequestrati?. Perché il proprietario non poteva tenere gli animali in quella struttura?. Quanto deve pagare il ventenne per le violazioni riscontrate?.? In Breve Sanzioni amministrative totali di 1.800 euro per il ventenne di San Cristoforo.. Obbligo di trasferimento dei tre equidi in struttura idonea entro 10 giorni.. Coinvolgimento del personale del dipartimento veterinario dell'Asp di Catania nell'ispezione.. Secondo controllo su un altro ricovero con cavallo conclusosi con esito regolare.. Sanzioni e sequestri nel quartiere San Cristoforo: scoperta stalla abusiva di un ventenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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