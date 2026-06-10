Samira Lui si trova a Capri in vacanza con il fidanzato Luigi Punzo. La showgirl ha condiviso sui social immagini di alcuni momenti trascorsi insieme, tra baci e passeggiate. La coppia si è mostrata in pubblico in atteggiamenti affettuosi, senza ulteriori dettagli su altri aspetti della visita. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a programmi o attività specifiche durante il soggiorno.

Capri fa da sfondo al momento più romantico dell’estate di Samira Lui. La showgirl e volto de La Ruota della Fortuna si sta godendo alcuni giorni di relax insieme al fidanzato Luigi Punzo, lasciando intravedere sui social un frammento della loro fuga d’amore. Tra la suggestiva luce estiva, il mare cristallino e alcuni scorci che sembrano fatti apposta per Instagram, la coppia ha mostrato tutta la propria complicità in vacanza, attirando numerosi commenti e apprezzamenti. Samira Lui a Capri, la vacanza con Luigi Punzo. La parentesi caprese racconta un lato meno conosciuto di Samira Lui, quello più spontaneo e lontano dai riflettori televisivi, ai quali forse non siamo abituati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Samira Lui in vacanza a Capri, baci e stile con il fidanzato Luigi Punzo

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