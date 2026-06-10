salvini riprova con la delibera meloni al bivio sul progetto

Matteo Salvini ha presentato nuovamente una delibera dopo che una precedente era stata bocciata dalla Corte dei conti e aveva ricevuto richieste di chiarimenti dalla Commissione europea. La premier si trova ora a valutare se procedere con il progetto, dopo le contestazioni e le criticità emerse nei passaggi precedenti. Non sono stati forniti dettagli sulle decisioni o sui tempi di attuazione.

Acqua passata Adesso è più difficile dare credito al leghista. Le opposizioni chiedono che Meloni riferisca in aula. Bonelli: «Espongono al rischio di penali miliardarie» Acqua passata Adesso è più difficile dare credito al leghista. Le opposizioni chiedono che Meloni riferisca in aula. Bonelli: «Espongono al rischio di penali miliardarie» Matteo Salvini l’ha sempre fatta facile. Anche di fronte a bocciature della Corte dei conti e lettere di allarme provenienti dalla Commissione europea ha tirato dritto e assicurato che ogni problema si sarebbe risolto. Questa volta, però, l’inchiesta che ipotizza casi di corruzione attorno alla grande opera e sulla quale il leader leghista ha deciso di mettere la faccia da quando è entrato al ministero delle infrastrutture potrebbe davvero far saltare il progetto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Salvini ad Atreju: Con Meloni amicizia che va oltre i programmi elettorali

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